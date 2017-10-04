Охтамаа: счастлив, что снова могу помочь «Ак Барсу»

Защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа прокомментировал победу над «Югрой» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Очень рад вернуться и снова сыграть, одержать победу. Счастлив, что снова могу помочь команде. Думаю, что они сыграли сегодня очень хорошо. Дисциплинированная команда, которую не так легко обыграть.



Пятиматчевая выездная серия? Любые игры будут для нас большим испытанием. Толванен? Очень мастеровитый парень, он знает, как забивать, — передает слова Охтамаа «БИЗНЕС Online».

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