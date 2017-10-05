Дедунов: как мотиватор Мартемьянов очень похож на Назарова

Форвард «Амура» Павел Дедунов высказался о значимости стартовавшей домашней серии, своей игре и популярности хоккея на Дальнем Востоке.

«Стартовавшая домашняя серия может стать для «Амура» едва ли не ключевой в этом регулярном чемпионате? Я абсолютно согласен с такой оценкой. Что уж тут скрывать, первая домашняя серия сезона нам не удалась, только в матче с ЦСКА взяли очки и показали хороший хоккей. Мы в долгу перед хабаровскими болельщиками, обязаны добавлять и регулярно побеждать именно дома. Перестройка домашней площадки пошла нам на пользу и, например, лично мне на новом льду комфортнее. Да в принципе и все ребята ещё на первом предсезонном сборе знали, что «Платинум Арена» станет первой в России, которая осуществит переформатирование европейского формата на канадский. И почти все ребята посчитали, что это им в плюс. Что касается неудачи на старте, то, возможно, немного не перестроились после рекордной восьмиматчевой гостевой серии.

У штаба Андрея Мартемьянова на каждого соперника — новая тактика. Перед играми внимательно разбираем видео, пытаемся понять сильные и слабые места того или иного клуба. Поэтому и в гостях мы довольно часто играем в давление, первым номером. В своё время играл в «Северстали» у Андрея Назарова. Могу сказать, что как мотиватор Андрей Алексеевич очень похож на Назарова, держит коллектив, всегда старается работать на позитиве, мощной энергетике. В чём нужно добавлять? Во всём. Ко мне замечание — мало бросаю, не всегда завершаю свои выходы на ворота именно акцентированными бросками.

У нас в команде много хабаровчан, у каждого есть персональные поклонники. У меня их больше всего в родном Большом Камне. Раньше в Большом Камне заливали лишь две хоккейные площадки, а недавно построили дворец с искусственным льдом. Очень рад за мальчишек родного города, хоккей в нём стал ещё более популярен, все требуют только побед», — цитирует игрока Russia-Hockey.