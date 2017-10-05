Бонусы по контракту Ягра будут зависеть от количества сыгранных им матчей

Известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал об особенностях контракта нападающего Яромира Ягра с «Калгари Флэймз». 45-летний чех недавно заключил соглашение сроком на 1 год с базовым окладом в $ 1 млн. и бонусом на аналогичную сумму.

«Калгари» подтвердил переход Ягра

«У Ягра нет статистических бонусов. Добавки к его контракту зависят от количества сыгранных матчей. Я не на сто процентов уверен, но ему необходимо сыграть 50 или 60 матчей (плюс плей-офф), чтобы заработать бонус. По слухам, предложение Яромиру от «Сент-Луиса» было чуть скромнее — $ 850 тыс, не включая бонусов.

«Ванкувер», перед тем как подписать Томаса Ванека, тоже размышлял о приглашении Ягра. Один из генеральных менеджеров, работающих в клубе Западной конференции, сказал, что Тихоокеанский дивизион идеально Ягру подходит. Лучшие команды этого дивизиона не так уж быстры, и даже «Эдмонтон», если убрать Макдэвида, не является быстрой командой. Не удивлюсь, если Яромир начнёт сезон в связке с молодым Сэмом Беннеттом», — отметил Фридман.