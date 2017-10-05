Макдэвид: хорошее начало для «Эдмонтона», но впереди длинный путь

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал старт сезона для своей команды. «Нефтяники» одолели «Калгари Флэймз» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, все голы забил Макдэвид. Он стал первым игроком в истории «Эдмонтона», ставшим автором хет-трика в первом же матче сезона.

Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Калгари»

«Хорошее начало для нашей команды. Однако впереди ещё долгий путь. Мы реализовали свои моменты, здорово сыграла защита и вратарь», — цитирует игрока официальный «твиттер» клуба.