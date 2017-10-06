«Сент-Луис» отправил форварда Костина в АХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин продолжит карьеру в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба. 18-летний хоккеист будет выступать за фарм-клуб «Блюз» — «Сан-Антонио».

Напомним, Костин был задрафтован «Сент-Луисом» в 2017 году под общим 31-м номером. В составе «Блюз» россиянин провёл пять предсезонных матчей и забросил две шайбы.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения нижней части тела Костин пропустит 7-10 дней. По этой причине он не попал в состав команды на регулярный чемпионат.