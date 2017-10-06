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«Монреаль» одержал победу над «Баффало» в гостях по буллитам

6 октября 2017, пятница. 05:18 Хоккей

«Монреаль Канадиенс» добился успеха в гостевом противостоянии с «Баффало Сейбрз». Игра завершилась со счётом 3:2, канадцы одержали победу в матче по буллитам.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, во втором периоде Джейсон Поминвилль оформил дубль и вывел хозяев вперёд, а в третьем периоде «Монреаль» сравнял счёт благодаря точному броску Джонатана Друена. В серии буллитов удачливей оказались гости.

Защитник «Баффало» Виктор Антипин провел на льду 14 минут, нанес один бросок по воротам и один раз заблокировал бросок соперника.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 3 1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Поминвилль (Гриффит) – 08:30 (5x4), 1:1 – Пачьоретти (Друен, Галлахер) – 17:56 (5x5), 2:1 – Поминвилль (Айкел, Кейн) – 20:22 (5x5), 2:2 – Дано (Уэбер, Алзнер) – 48:01 (4x5), 2:3 – Друен – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Монреаль Канадиенс Виктор Антипин
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
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