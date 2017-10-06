Витолиньш: Белов на лёд пока не выходит, Яковлев начинает тренироваться

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о состоянии защитников Антона Белова и Егора Яковлева, а также о подготовке команды к матчу с «Сибирью». Матч состоится 6 октября, начало — в 19:30 мск.

СКА побьёт рекорд «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Рекорд «Авангарда» по продолжительности победной серии падёт, а «Салават» реабилитируется перед своими болельщиками.

«18 побед, конечно, приятны. Мы и играем, чтобы выигрывать. Готовимся как обычно, есть изменения в составе. Мы команда, поэтому все должны играть. Все матчи важные. Мы знаем, что «Сибирь» потеряла несколько сильных хоккеистов, но эта команда позитивно удивляет своим выступлением в этом сезоне. Показывает активный хоккей, в Новосибирске соперник играл очень солидно, сегодня будет серьёзная игра.

Начнёт сегодня матч Коскинен, он пропустил выездную серию, но оба голкипера у нас готовы. Особенного внимания не обращаем на смену часовых поясов, у всех так.

У Белова идёт восстановление, не могу сказать, месяц или сколько потребуется. На лёд пока Антон не выходит, проходит реабилитацию. Думаю, всё будет в порядке. Яковлев вышел сегодня на раскатку, потихоньку начинает тренироваться. Пока бросить сильно не может, в борьбу нечасто вступает. Думаю, в этой домашней серии Яковлев не сыграет, потому что пока к борьбе не готов», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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