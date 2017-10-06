Райан Гарбутт перешёл в «Торпедо»

Канадский нападающий Райан Гарбутт пополнил состав «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.



32-летний форвард выступал в Национальной хоккейной лиге за «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхлукс» и «Анахайм Дакс». В общей сложности хоккеист сыграл за эти команды 318 матчей, набрав в них 91 (43+48) очко.

В межсезонье Гарбутт перешёл в Континентальную хоккейную лигу, пополнив состав ХК «Сочи». За южную команду нападающий провёл 12 матчей, отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя голевыми передачами.