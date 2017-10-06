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Райан Гарбутт перешёл в «Торпедо»

6 октября 2017, пятница. 15:57 Хоккей

Канадский нападающий Райан Гарбутт пополнил состав «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

32-летний форвард выступал в Национальной хоккейной лиге за «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхлукс» и «Анахайм Дакс». В общей сложности хоккеист сыграл за эти команды 318 матчей, набрав в них 91 (43+48) очко.

В межсезонье Гарбутт перешёл в Континентальную хоккейную лигу, пополнив состав ХК «Сочи». За южную команду нападающий провёл 12 матчей, отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя голевыми передачами.

Воропаев: «Сочи» пришлось расстаться с Гарбуттом, чтобы взять Йокипакку
Источник: Официальный сайт ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сочи ХК Торпедо Райан Гарбутт
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
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