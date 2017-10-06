Нападающий Зак Бойчак подписал однолетний контракт со «Слованом»

Нападающий Зак Бойчак подписал контракт со «Слованом» на один год, сообщает официальный сайт клуба. Ожидается, что он сыграет первый матч за новую команду 9 октября. Бойчак будет выступать под 11-м номером.

28-летний форвард в сезоне-2016/17 выступал за «Сибирь», принял участие в 35 матчах и отметился 16 (7+9) баллами за результативность. Ранее он выступал в Северной Америке, провёл в НХЛ 127 матчей за «Каролину Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз», забросил 12 шайб и отдал 18 передач.