Флёри: это был важный день для истории, хотим, чтобы в Лас-Вегасе нами гордились

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился впечатлениями после матча с «Даллас Старз», который завершился со счётом 2:1. Голкипер сделал 45 сейвов в первом матче своей команды в НХЛ, и наряду с нападающим Джеймсом Нилом был признан первой звездой игрового дня.



«Был важный день, потому что это первый матч в истории команды. Мы все хотели, чтобы воспоминания о нём остались хорошими. Но также мы играли за то, что случилось в Лас-Вегасе, чтобы нами там гордились», — приводит слова Флёри официальный сайт лиги.

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