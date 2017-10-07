Бойчак: «Слован» — хороший вариант для меня, хочу помочь им попасть в плей-офф

Нападающий Зак Бойчак прокомментировал свой переход в братиславский «Слован».



«Слован» общался с моим агентом уже несколько недель, и я понял, что Братислава — отличное место для продолжения карьеры. Мне нравится атаковать и играть в тело, хочу с помощью моих навыков помочь «Словану» попасть в плей-офф", — рассказал Бойчак Hokej.sk.



28-летний Бойчак в сезоне-2016/17 выступал за «Сибирь», принял участие в 35 матчах и отметился 16 (7+9) баллами за результативность. Ранее он выступал в Северной Америке, провёл в НХЛ 127 матчей за «Каролину Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз», забросил 12 шайб и отдал 18 передач.

Нападающий Зак Бойчак подписал однолетний контракт со «Слованом»