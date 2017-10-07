Посол Австралии в США Джо Хоккей может посетить первый матч австралийца в НХЛ

Посол Австралии в США может посетить первый матч уроженца своей страны в НХЛ, сообщает в своём «твиттере» журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти. Нападающий «Вашингтон Кэпитал» Натан Уокер, который родился в Сиднее, дебютирует в НХЛ в матче с «Монреаль Канадиенс» и станет первым австралийцем в НХЛ. Примечательно, что имя посла Joe Hockey можно перевести как Джо Хоккей.

Уокер был задрафтован «столичными» в 2014 году под общим 89-м номером. В прошедшем сезоне выступал в АХЛ за «Херши», провёл 43 матча и отметился 11 (5+6) баллами за результативность. В АХЛ на его счету 79 (34+45) очков в 202 матчах.