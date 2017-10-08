Максим Осипов вернулся в состав «Салавата Юлаева» и сыграет с «Сибирью»

«Салават Юлаев» и «Сибирь» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе. В состав уфимской команды вернулся защитник Максим Осипов. Он провёл в текущем сезоне семь матчей, не набрав очков. Показатель полезности составил «-2». Капитаном уфимской команды в этом матче будет защитник Александр Логинов. Уфимская команда проиграла три матча подряд. Форвард новосибирцев Александр Бергстрём не примет участие в матче из-за болезни.



«Салават Юлаев»

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева».

«Сибирь»

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Сибири».