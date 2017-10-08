Россиянки одолели японок в выставочном матче

Женская сборная России победила Японию в выставочном матче.
Россия – Япония – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
0:1 — Хосоямада (Хори, Така) — 11:32
1:1 — Дюпина (Кадирова, Канаева) — 27:23
2:1 — Дергачёва (Штарёва, Шохина) — 34:15
3:1 — Белякова (Сосина, Шибанова) — 46:56
4:1 — Шибанова (Сосина) 59:47
Вратари: Морозова – Кониси.
Женская сборная России: Морозова (Тараканова); Скиба-Шибанова, Сосина-Белякова-Малявко; Пирогова-Баталова, Штарёва-Дергачёва-Сосина; Чистякова-Лобова, Дюпина-Канаева-Кадирова; Николаева-Ганеева, Митрофанова-Лихачёва-Подкаменная.