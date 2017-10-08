Морозова: японки всегда цепляются за счёт, бегут, играть интересно

Вратарь женской сборной России Надежда Морозова прокомментировала победу над японками (4:1).

«Очень хороший матч, японки – трудный соперник, всегда цепляются за счёт, бегут. Играть против них интересно. В целом игрой довольна, хотя, конечно, могла не пропускать первый гол. Обязательно сделаем выводы по поводу этого момента, уже обсудили его с тренером. Надеюсь, в следующих играх не допущу подобных ошибок. В принципе мне сегодня было непросто: я давно не играла на международных соревнованиях, не ездила на прошлый Евротур, поэтому нужно было вливаться. Но для этого хватило первого периода, я быстро вошла в игру.



В концовке второго периода получилась ситуация, что игрок на пятаке с левой от меня стороны замахивался под щелчок. У меня не было выбора, нужно было под него выкатываться. Я села, у неё скакнула шайба. Не зря же мы летом играли в теннис: я просто взяла и достала эту шайбу клюшкой, повезло.



В целом сбор проходит хорошо: тренируемся на льду и в зале, бегаем. С нами занимался тренер по силовому катанию, тренировки с ним были очень интересные, даже несмотря на то что мы, вратари, мало с ним катались, а в основном занимались отдельно на технику с нашим тренером вратарей Сергеем Борисовичем Костюхиным. Всё хорошо, думаю, мы должны удачно сыграть в Америке», — цитирует Морозову официальный сайт ФХР.