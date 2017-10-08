Чистяков: японки являются реально серьёзным соперником

Главный тренер женской национальной сборной России Алексей Чистяков прокомментировал победу над командой Японии (4:1).

«Игра складывалась непросто. Мы пропустили первыми, но во втором периоде выправили ситуацию: сначала при атаке 2-2 сравняли счёт, а затем забили при игре 5-4.



Счёт, может быть, не совсем по игре, но сегодня мы в любом случае были сильнее. Это тренировочный матч, который команда обязана была выигрывать. В движении мы не проиграли сопернику, по мастерству тоже не уступили. Конечно, нельзя быть полностью довольным, нет предела совершенству. Нам ещё много над чем следует поработать, от матча к матчу будем улучшать свою игру.



Мы видели, как соперник настраивался на нас, готовили девчонок, предупреждали, что у японок очень быстрая, рабочая команда, они сильно прогрессируют и на сегодняшний день являются реально серьёзным соперником. Так что недооценивать их ни в коем случае нельзя, тем более предыдущий чемпионат мира показал, что сегодня нет слабых команд, любая может выстрелить, так что на каждый матч нужно настраиваться как следует», — цитирует тренер официальный сайт ФХР.