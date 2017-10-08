Валуйский: не буду приводить отговорки про сложность дальневосточного выезда

Форвард «Лады» Семён Валуйский прокомментировал поражение от «Амура» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Забивая одну шайбу сложно рассчитывать на победу. Моментов мы создаем достаточно, но всё как-то не получается их реализовать. Надо набрасывать шайбу на ворота и идти туда на добивание, чтобы забивать «мусорные» шайбы, раз точные броски у нас не получаются.



Если я буду приносить пользу команде в виде заброшенных шайб, то готов выходить на любой позиции. Главное — результат команды, а то, каким способом он будет достигнут — не важно.



Не буду приводить отговорки про сложность дальневосточного выезда или желание спать, на игре это не отражалось. В третьем периоде мы хотели забить гол и сравнять счет, пришлось открываться, чем соперник и воспользовался дважды. На каждый матч выходим с желанием победить и набрать очки, играем по заданию, но случаются ошибки и сложно после них что-то исправить», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Дьяков: «Ладе» не хватает мастерства, чтобы стабильно забивать