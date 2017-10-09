Нападающий Владимир Бобылёв присоединился к «Салавату Юлаеву»

Нападающий Владимир Бобылёв, который ранее был обменян из «Спартака» на форварда Степана Хрипунова, присоединился к уфимской команде и провёл с ней тренировку, сообщает «Спорт Бизнес Online».

20-летний форвард осенью был в тренировочном лагере «Торонто Мэйпл Лифс», который его задрафтовал в 2016 году под общим 122-м номером, однако не прошёл в состав команды. В сезоне-2016/17 он провёл 20 матчей за «Спартак», набрав 3 (1+2) очка, а также играл в WHL за «Виктория Роялз», отметившись 36 (9+27) баллами в 38 матчах.