«Спартак» объявил о расторжении контракта с Максимом Потаповым

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Максимом Потаповым. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

37-летний игрок выступал за московскую команду с сезона-2015/16. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в четырёх матчах, не отметившись набранными очками при показателе полезности "-2". Всего в Континентальной хоккейной лиге Потапов провёл 432 матча за «Торпедо», «Атлант» и «Спартак», забросил 61 шайбу и сделал 97 передач, заработав показатель полезности "-5".