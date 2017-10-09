Скудра: сегодня был не наш вечер, у «Ак Барса» класс намного выше

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (0:5).



«Ну, наверное, не заслуживали 0:5. Но опять же Казань здорово воспользовалась теми моментами, которые были. Мы, в свою очередь, не забили. Бросить 38 раз по воротам и не забить, конечно, тяжело. Но тут надо отдать должное противнику, они здорово оборонялись. Наш уровень мастерства при реализации моментов уступает: 17 бросков и 5 голов – вот и показатель как нужно реализовывать свои моменты. А так мы сражались, играли, а так сегодня просто, наверное, был не наш вечер.



Качество игры в играх с ЦСКА и «Ак Барсом»? Это абсолютно разные матчи и игры. Мы сегодня очень много играли в атаке, поэтому бросили 38 по воротам. Ребята выполнили, в принципе, тот план, что мы хотели видеть в центральной зоне. Много играли в зоне атаки. Но не смогли забить и Казань получала свои моменты. 4 броска – 2 гола. Такое тяжело проглотить в первом периоде. 3 меньшинства – 3 гола? Игра состоит из таких вещей. Мы получили определённые удаления, и противник воспользовался моментами. Это классы команды. У Казани сегодня он был намного выше.



Замена вратаря? Быстрые 2 гола. 2 броска – 2 гола. Хотели все-таки немножко взбодрить команду. Но по игре мы цеплялись, у нас были моменты, мы хорошо двигались, много играли в зоне атаке, поэтому потом вернули назад Ваньку. У нас был шанс зацепиться. Нам надо было просто забить гол и зацепиться за игру. Мы не смогли это сделать.



Станислав Галимов и Райан Гарбатт скоро появятся в составе», — передаёт слова Петериса Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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