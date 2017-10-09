Квартальнов: ЦСКА был сильнее во всех компонентах, второй период мы провалили

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями после поражения в матче с ЦСКА со счётом 2:5.



«ЦСКА был сильнее во всех компонентах. Проиграли пятак, проиграли стыки. Второй период провалили. Есть над чем работать. Большие матчи мы не должны так играть.



Полунин пока не попадает в состав. Игра в меньшинстве — это большая проблема «Локомотива». Будем над ней работать. Всё начинается с вбрасывания. В первом периоде мы тоже играли плохо», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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