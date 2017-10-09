М. Григоренко: «Локомотив» — серьёзный соперник, хороший тест для нас

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (5:2).



«Провели хороший матч. Можно сказать, прорвало. Броски залетали. В принципе, всё делаем, как обычно. Настроились, удачно забили. После первого периода внесли определённые коррективы, придерживались плана на игру. Удачно сыграли в большинстве, сопернику стало тяжело при счёте 1:3 и 1:4. А у нас руки развязались, стали создавать моменты. Мы понимали, что соперник серьёзный и игра принципиальная. Хороший тест для нас. Никому ничего объяснять не надо», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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