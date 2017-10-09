«Колорадо» обыграл «Бостон», Якупов оформил дубль, у Варламова — «сухарь»

«Бостон Брюинз» на домашней арене потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш», встреча завершилась со счётом 0:4. «Бостон» проиграл первый матч в сезоне, у «Эвеланш» две победы в трёх матчах.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Свен Андригетто, Джей Ти Комфер и российский нападающий Наиль Якупов, оформивший первый дубль за «Колорадо». «Сухарь» сделал российский вратарь Семён Варламов, впервые отметившийся подобным достижением в текущем чемпионате.



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