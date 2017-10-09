Коршков: с Квартальновым у «Локомотива» немного поменялся тренировочный процесс

Нападающий «Локомотива» Егор Коршков подвёл итоги после поражения от ЦСКА (2:5).



«Тяжело оценить игру. Пропустили в меньшинстве три шайбы. Уделим особое внимание этому компоненту. Совершили много ошибок в обороне. Пока не вижу большой разницы в работе с Дмитрием Квартальновым по сравнению с прежним тренерским штабом. Может, какие-то мелочи изменились. Настрой всё тот же, боевой. Немного поменялся тренировочный процесс. Алексей Кудашов всех собрал, пожал всем руки и попрощался. Поблагодарил всех за работу», — сказал Коршков в беседе с корреспондентом «Чемпионата Павлом Панышевым.

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