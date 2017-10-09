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Капризов: ЦСКА нужно играть лучше — то в овертайме побеждаем, то в одну шайбу

9 октября 2017, понедельник. 22:59 Хоккей

Нападающий «армейцев» Кирилл Капризов дал комментарий после матча ЦСКА – «Локомотив», в котором его команда одержала уверенную победу со счётом 5:2.

«Три очка за одиннадцать минут? Всего одиннадцать? Ну не знаю. Повезло. Каждый хочет играть. Чем больше, тем лучше. Стараемся добавлять от игры к игре.

Нужно стараться играть лучше, потому что то в овертайме выиграем, то в одну шайбу, то вничью сыграем. Стараемся работать», — передаёт слова Капризова корреспондент “Чемпионата” Александр Тарасов.

«Локомотив» потерпел поражение от ЦСКА, Капризов записал на свой счёт дубль
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Кирилл Капризов
Новости. Хоккей
9 октября 2017, понедельник
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