Капризов: ЦСКА нужно играть лучше — то в овертайме побеждаем, то в одну шайбу

Нападающий «армейцев» Кирилл Капризов дал комментарий после матча ЦСКА – «Локомотив», в котором его команда одержала уверенную победу со счётом 5:2.



«Три очка за одиннадцать минут? Всего одиннадцать? Ну не знаю. Повезло. Каждый хочет играть. Чем больше, тем лучше. Стараемся добавлять от игры к игре.



Нужно стараться играть лучше, потому что то в овертайме выиграем, то в одну шайбу, то вничью сыграем. Стараемся работать», — передаёт слова Капризова корреспондент “Чемпионата” Александр Тарасов.

«Локомотив» потерпел поражение от ЦСКА, Капризов записал на свой счёт дубль