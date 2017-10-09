С. Зубов: во втором периоде «Сочи» выстрелил себе в ногу, других слов нет

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями после поражения в матче со «Слованом» (1:4).



«Начали неплохо, были моменты, надо было забивать. Потом допустили ряд ошибок, позволили сопернику перехватить инициативу и во втором периоде опять просто взяли и выстрелили себе в ногу. Других слов нет. Такие ошибки непозволительно делать нашим ведущим игрокам. Это нужно исправлять.



Где было труднее — в НХЛ на льду или в КХЛ на тренерском мостике? И там, и там тяжело», — цитирует тренера официальный сайт команды.

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