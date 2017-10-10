Дюшейн: не думаю, что Петер Форсберг своими словами хотел меня обидеть

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн прокомментировал высказывание легенды клуба, двукратного обладателя кубка Стэнли Петера Форсберга, который заявил, что клуб должен посадить Дюшейна в запас и обменять его, если тот не хочет быть в команде.

«Я очень уважаю Петера, он был одним из моих кумиров в детстве. Не думаю, что он хотел обидеть. У меня с ним очень хорошие отношения, и я не обижаюсь. Он просто комментировал сложившуюся ситуацию. Смысл может исказиться и при переводе. К сожалению, сейчас всё это привлекает повышенное внимание. Но я по-прежнему отношусь к нему с восхищением и уважением. Как к игроку и человеку. Он был моим кумиром.

Летом у нас произошла перезагрузка. Нам было больно, очень больно где-то с декабря. Ребятам есть что доказывать. У нас много молодёжи, многие впервые оказались в такой ситуации. А я играю здесь уже девять лет и вижу энтузиазм. Он помогает мне снова почувствовать себя молодым. Это здорово. Я рад, что ребята получают удовольствие от игры. Они с этим сталкиваются впервые. Это заставляет с еще большим уважением относиться к матчам. Я стараюсь получать удовольствие от игры. Я хочу демонстрировать свой лучший хоккей в каждом матче. Пока могу сказать, что я доволен. Наша тройка создаёт немало проблем для соперников. Мои крайние хорошо играют, и мы ещё прибавим"", — приводятся слова Дюшейна на официальном сайте НХЛ.