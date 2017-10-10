Вайсфельд: Хрипунов сам попросил обмена, а Бобылёв — перспективный игрок

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта с нападающим Михаилом Юньковым и обмен Степана Хрипунова на Владимира Бобылёва.



«Юньков — это опытный центральный, у которого имеется опыт побед в Кубке Гагарина. У нас неожиданно образовался некий дефицит центральных нападающих, поэтому мы посчитали, что из всех игроков, которые были на рынке, это самый оптимальный для нас вариант.

Что касается приобретения Владимира Бобылёва, агент Хрипунова обратился ко мне с просьбой об обмене. Не то чтобы мы очень хотели поменять Хрипунова, я думаю, он ещё мог бы попробовать побороться за место в составе, но, я считаю, каждый игрок должен комфортно себя чувствовать. Если он попросил обмена, значит моя задача — найти адекватную замену. Возник вариант с Бобылёвым, права на Бобылёва были у «Спартака». Мы посчитали, что это хороший вариант для нас, потому что помимо того что он, считаю, перспективный игрок, он ещё и «лимитчик». У него есть определённый опыт игры в КХЛ плюс в Северной Америке. Мы решили попробовать", — цитирует Вайсфельда пресс-служба клуба.