«Автомобилист» подтвердил переход Хрипунова из «Спартака»

«Автомобилист» на своём официальном сайте подтвердил переход нападающего Степана Хрипунова из «Спартака» в обмен на денежную компенсацию. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Хрипунов выступал в составе «Салавата Юлаева», но был обменян на форварда Владимира Бобылёва в «Спартак», а затем красно-белые совершили сделку с «Автомобилистом». 22-летний Хрипунов в текущем регулярном чемпионате сыграл в одном матче за «Салават» и не отметился результативными действиями при показателе полезности "-1", а также провёл девять игр в ВХЛ за «Торос», набрав 3 (2+1) очка. Всего в КХЛ Хрипунов сыграл 78 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 10 передач при показателе полезности "-2".