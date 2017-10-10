Киллорн: в первых двух играх многие игроки «Тампы» были «пассажирами»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн прокомментировал победу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 ОТ. Ранее «молнии» провели две игры с «Флоридой Пантерз»: одну выиграли со счётом 5:3, другую проиграли — 4:5.

«У нас было собрание, мы обсуждали многие моменты, которые нам надо улучшить, особенно в матче с „Вашингтоном“. В первых двух играх многие из нас были „пассажирами“. Сегодня мы больше катались, и это создавало больше возможностей для нас», — приводятся слова Киллорна на официальном сайте НХЛ.