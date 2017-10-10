Вестерлунд: в игре Бобылёва увидел много хорошего, Юньков нужен «Салавату»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал подписание контракта с Михаилом Юньковым и переход Владимира Бобылёва из «Спартака», а также поделился ожиданиями от выездной серии с командами Западной конференции.



«Каждый игрок нашей команды может хорошо играть как в нападении, так и в обороне. Юньков — игрок такого типа, который нам нужен. Сейчас на тренировке я увидел много хорошего в игре Бобылёва. Мы дадим ему пару дней для восстановления после смены часовых поясов. Я надеюсь, что он сыграет на выезде. Так же Кузьмин из „Тороса“. Думаю, он поможет нам, так как Солодухин получил небольшую травму. Из-за травмы Зубова мы не знаем точно, когда он сыграет, но он поедет с командой. Я надеюсь, что он будет в составе.

Я думаю, в последней домашней игре со СКА нам не повезло в начале, они дважды забросили в большинстве и повели 2:0. Главное — хорошо сыграть со СКА в защите и, конечно, больше играть с шайбой. Теперь у нас больше игроков, которые смогут сыграть в обороне. Каждый матч разный. Теперь это история, и у нас новая возможность.

У «Салавата» по-прежнему есть проблемы при игре в обороне? Мы пытаемся внести серьёзные изменения в нашу игру. Конечно, многие игроки всю жизнь играли в атакующем стиле, это не так просто изменить. Но мы идём в правильном направлении. Это то, что нам нужно, чтобы быть побеждающей командой", — цитирует Вестерлунда пресс-служба клуба.