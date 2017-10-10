Летанг: инсульт — это страшно, но самой опасной для моей карьеры была травма шеи

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился мнением о своих травмах. Напомним, за карьеру у Летанга были сотрясения мозга, травмы паха, коленей, он ломал ногу и пальцы ног. Были и другие повреждения, а из-за инсульта он не играл три месяца во второй половине сезона-2013/14. В общей сложности за последние шесть лет он пропустил 153 матча.



«Инсульт — это понятно. Бывает. Три или четыре дня надо провести в больнице, чтобы понять, почему это случилось. Это страшно. Не буду врать, страшно. Но для карьеры более опасной оказалась травма шеи. Инсульт угрожает жизни вне хоккея. Но что касается хоккея, травма шеи меня пугала значительно больше», — цитирует игрока официальный сайт лиги.