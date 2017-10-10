Патрик: мой ум — главный козырь на льду, я на него сильно полагаюсь

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Нолан Патрик, второй номер драфта-2017, поделился мнением о своих сильных сторонах.



«Думаю, что ум — мой главный козырь на льду, я на него очень сильно полагаюсь. Я не самый быстрый игрок. Так что я стараюсь играть на своих сильных сторонах и быть хорошим двусторонним игроком. Наверное, это было дано мне свыше.



Тренировки с Тэйвзом? Это один из самых умных людей, которых я встречал. Когда я его слушал, то порой даже не понимал некоторых вещей. Так что ему даже приходилось говорить помедленнее», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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