Бучневич: я в шутку сказал, что мне неинтересно следить за КХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал свои слова о том, что ему неинтересно следить за КХЛ.



«Недавно в интервью я предложил ЦСКА отправить Андрея Светлакова и Костю Окулова в „Северсталь“, потому что очень хочу, чтобы моя родная команда осталась в КХЛ. Уверен, все понимают, что это была шутка, понятно же, что никто их не отпустит.



Вообще, я думаю, мне стоит взять паузу в общении с прессой, потому что недавно опять же в шутку сказал, что мне неинтересно следить за КХЛ, а многим показалось, будто я говорил всерьёз. Тут я сам виноват, конечно, но у меня в России играет очень много друзей, как мне может быть неинтересно?» — цитирует игрока «Р-Спорт».



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Бучневич: кому интересна КХЛ, когда понятно, кто сыграет в финале?