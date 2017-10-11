Капитан СКА Дацюк пропускает второй матч подряд, Херсли вернулся в состав

СКА и ХК «Сочи» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. В матче не сыграет капитан «армейцев» Павел Дацюк. Ранее 39-летний нападающий не принял участия в матче со «Спартаком». В состав вернулся защитник Патрик Херсли, пропустивший игру в Москве.
СКА
Коскинен (Шестёркин);
Войнов — Гавриков, Ковальчук — Коскиранта — Барабанов;
Хафизуллин — Херсли, Широков — Мальцев — Карпов;
Зубарев — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Зуб — Рыков, Калинин — Каблуков — Кетов.
ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Полашек — Хохлов, Уэллман — Колинз — Шмелёв;
Щитов — Воробьёв, Иванов — Цветков — Лапенков;
Мамкин — Чмыхов, Падакин — О’Делл — Кузнецов;
Щегольков — Точицкий — Гребенщиков.