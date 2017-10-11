Капитан СКА Дацюк пропускает второй матч подряд, Херсли вернулся в состав

СКА и ХК «Сочи» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. В матче не сыграет капитан «армейцев» Павел Дацюк. Ранее 39-летний нападающий не принял участия в матче со «Спартаком». В состав вернулся защитник Патрик Херсли, пропустивший игру в Москве.

СКА

Коскинен (Шестёркин);

Войнов — Гавриков, Ковальчук — Коскиранта — Барабанов;

Хафизуллин — Херсли, Широков — Мальцев — Карпов;

Зубарев — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Плотников;

Зуб — Рыков, Калинин — Каблуков — Кетов.



ХК «Сочи»:

Шикин (Барулин);

Полашек — Хохлов, Уэллман — Колинз — Шмелёв;

Щитов — Воробьёв, Иванов — Цветков — Лапенков;

Мамкин — Чмыхов, Падакин — О’Делл — Кузнецов;

Щегольков — Точицкий — Гребенщиков.

Выиграет ли «Сочи» у СКА – 10:1? Прогнозы на игровой день КХЛ Капитан Очевидность или рисковый парень? На кого поставил Ерыкалов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»