Гулявцев: игроки «Северстали» были медленные, принимали неправильные решения

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (3:2 ОТ).

Епанчинцев: претензий к «Спартаку» предъявить не могу — сражались, как могли

«Я бы не сказал, что у «Спартака» шестой матч. Это больше к нашей команде относилось. Мы сегодня были медленные, где-то принимали неправильные решения. Они были простые, но ребята почему-то принимали неверные решения.



Как сказал Вадим Епанчинцев, при такой игре лучше завоевать два очка и выиграть, чем при хорошей игре проиграть. Я очень доволен, что нам удалось завоевать два очка. Никого из ребят не могу обвинить, всё по-своему бились. Но, может быть, на то есть причины, почему сегодня была такая невыразительная игра. Это уже вопросы ко мне.

Игра Земченко? Сыграл, так скажем, с корабля на бал, особо не выпал. Пока что он особо не в теме всех наших текущих дел. Я думаю, войдёт в тему. Парень неплохой, тем более нам центры нужны. Я думаю, всё будет нормально.



Сегодня второе звено было медленное. Мы попытались внести небольшую динамику. Не то чтобы это сработало, но мы так решили», — цитирует тренера официальный сайт клуба.