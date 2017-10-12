Овечкин будет играть в новой экипировке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал контракт с производителем хоккейной амуниции компанией ССМ Hockey. Овечкин уже играл в экипировке этой фирмы с 2005 по 2011 год.

«Наша компания рада снова приветствовать Александра в своей семье. Он является одним из самых талантливых спортсменов, и мы с нетерпением ждём возможности работать вместе с ним», — отметил вице-президент компании Шон Уильямс.

Официальным девизом нового контракта Овечкина с ССМ стала фраза: «Добро пожаловать домой, Ови!».



С этим экипировщиком сотрудничают такие звёзды НХЛ, как Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Брент Бёрнс и Кэри Прайс.

Презентационное видео можно посмотреть в «твиттере» CCM Hockey.