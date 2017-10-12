Борщевский: главное для Лемтюгова — спокойно лечиться, героизма не нужно

Олимпийский чемпион 1992 года, известный игрок и тренер Николай Борщевский прокомментировал последние события в КХЛ.

Итоги дня КХЛ: «Сочи» прервал серию СКА, Варнаков передал привет «Ак Барсу» Билялетдинов привет принял.

«Победная серия СКА из 20 матчей? Этот результат заслуживает большого уважения. Просто так такие серии не оформляются, они являются результатом большого труда и хоккеистов, и тренеров, и руководителей. На Западе серьёзную конкуренцию Питеру в плей-офф способен навязать ЦСКА. Мне очень понравились «армейцы» Москвы в недавнем матче против Ярославля, особенно в большинстве. Ну и радует то, что Кирилл Капризов становится лидером ЦСКА, лучшим бомбардиром.



Разрыв селезёнки? В моём случае, как и в случае с Лемтюговым, умышленной грубости не было — после силового приёма ударился рёбрами о борт. Провёл ещё три смены, потом почувствовал себя совсем плохо, потерял много крови и был отправлен в местный госпиталь. Оперировал меня врач, который присутствовал на матче в роли болельщика — и сразу прямо на арене поставил диагноз. Мне повезло — специалист оказался на месте событий. Очень грамотно сработали врачи «Авангарда» — потеря крови и падение давления позволили оперативно поставить диагноз, через 40 минут хоккеист был на операционном столе. Это здорово, что в КХЛ, и в частности в Омске, уделяется большое внимание здоровью игроков, медицинскому обеспечению. В таких ситуациях главный риск — кровопотеря. При больших нагрузках потери крови резко возрастают, что может завершиться трагедией. Очень хорошо, что в Омске быстро сориентировались — уже после двух смен. Президент «Торонто» кровь не сдавал. Такое внимательное отношение к своему игроку «Авангардом» вызывает только уважение. Это пример для всех.



У меня после такой травмы было ещё три клуба — «Даллас», «Калгари» и «Спартак», провёл несколько хороших сезонов. Поэтому для форварда «Авангарда» сейчас главное — спокойно лечиться, не спешить с возвращением на лёд. Если врачи сказали, что до конца календарного года ты в резерве, значит, так и есть. Никакого героизма не нужно», — цитирует Борщевского Russia-Hockey.