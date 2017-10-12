Борщевский: главное для Лемтюгова — спокойно лечиться, героизма не нужно

Олимпийский чемпион 1992 года, известный игрок и тренер Николай Борщевский прокомментировал последние события в КХЛ.
«Победная серия СКА из 20 матчей? Этот результат заслуживает большого уважения. Просто так такие серии не оформляются, они являются результатом большого труда и хоккеистов, и тренеров, и руководителей. На Западе серьёзную конкуренцию Питеру в плей-офф способен навязать ЦСКА. Мне очень понравились «армейцы» Москвы в недавнем матче против Ярославля, особенно в большинстве. Ну и радует то, что Кирилл Капризов становится лидером ЦСКА, лучшим бомбардиром.
Разрыв селезёнки? В моём случае, как и в случае с Лемтюговым, умышленной грубости не было — после силового приёма ударился рёбрами о борт. Провёл ещё три смены, потом почувствовал себя совсем плохо, потерял много крови и был отправлен в местный госпиталь. Оперировал меня врач, который присутствовал на матче в роли болельщика — и сразу прямо на арене поставил диагноз. Мне повезло — специалист оказался на месте событий. Очень грамотно сработали врачи «Авангарда» — потеря крови и падение давления позволили оперативно поставить диагноз, через 40 минут хоккеист был на операционном столе. Это здорово, что в КХЛ, и в частности в Омске, уделяется большое внимание здоровью игроков, медицинскому обеспечению. В таких ситуациях главный риск — кровопотеря. При больших нагрузках потери крови резко возрастают, что может завершиться трагедией. Очень хорошо, что в Омске быстро сориентировались — уже после двух смен. Президент «Торонто» кровь не сдавал. Такое внимательное отношение к своему игроку «Авангардом» вызывает только уважение. Это пример для всех.
У меня после такой травмы было ещё три клуба — «Даллас», «Калгари» и «Спартак», провёл несколько хороших сезонов. Поэтому для форварда «Авангарда» сейчас главное — спокойно лечиться, не спешить с возвращением на лёд. Если врачи сказали, что до конца календарного года ты в резерве, значит, так и есть. Никакого героизма не нужно», — цитирует Борщевского Russia-Hockey.