Впервые за карьеру показатель полезности Якупова в сезоне НХЛ превысил «+3»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:3) набрал два очка при показателе полезности «+3».

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Всего на счету россиянина 5 (3+2) очков в четырёх играх нынешнего сезона и «+6» в графе «+/-». Таким образом, Якупов обновил личный рекорд за карьеру в НХЛ по показателю полезности. До этого лучшим результатом форварда были «+3» после 11 стартовых игр чемпионата в сезоне-2015/16, который Якупов провёл в составе «Эдмонтон Ойлерз».



Всего на счету Якупова 295 игр в НХЛ при полезности « -88».

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