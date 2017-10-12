В «Оттаве» надеются, что Эрик Карлссон начнёт играть на следующей неделе

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион высказался о сроках возвращения на лёд защитника Эрика Карлссона.



«Мы надеемся, что Эрик начнёт играть на следующей неделе. Он должен набрать форму и привыкнуть к новым ощущениями в ноге. Речь не идёт о рецидиве травмы. Перед поездкой мы говорили с ним и решили, что ему лучше остаться дома, чтобы поработать с нашим тренером по развитию игроков Шоном Донованом.

Я знаю, что Эрик очень много работает на льду и в зале. Он хочет как можно быстрее присоединиться к команде. Ему надо набрать форму. Все понимают, что он будет проводить на льду не пять минут, когда восстановится. Он будет играть по 25 или 30 минут. Для того чтобы справиться с такой нагрузкой, нужно быть в форме. Даже в случае с Эриком, который является особенным игроком и следит за собой, всем будет лучше, если он подготовится к возвращению как следует», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.