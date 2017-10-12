Желдаков: «Торпедо» стало больше бросать, много времени проводит в зоне атаки

Защитник «Торпедо» Григорий Желдаков подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (3:1).



«Для нас матч сложился удачно. Большую часть игры мы владели инициативой, сыграли результативнее, чем в нескольких предыдущих поединках. Неплохо действовали в большинстве.



Поражение от «Ак Барса»? Мы уступили сильной команде, хотя не скажу, что «Ак Барс» превосходил нас по всем статьям. Мы неплохо играли пять на пять, но неудачно действовали в меньшинстве. А чтобы такие игры наши болельщики долго не держали в памяти, нам нужна победная серия.



В пяти предыдущих матчах «Торпедо» забросило четыре шайбы? Мы стремимся исправить ситуацию. В матче с рижанами очень важный гол забил Миша Смолин. Ребята всем звеном пошли на пятак, задавили, закопали… Такие голы придают команде уверенности, как-то вдохновляют. С другой стороны, команда стала больше бросать, много времени проводит в зоне атаки. В матче с «Ак Барсом» это не привело к нужному результату, но уже в следующей игре голы пошли. Постараемся продолжать в том же духе», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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