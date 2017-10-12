ЦСКА подтвердил подписание контракта с Максимом Третьяком

Московский ЦСКА подтвердил подписание контракта до конца сезона со своим воспитанником вратарём Максимом Третьяком, информирует официальный сайт «армейцев». Сегодня с 20-летним хоккеистом расторг контракт «Адмирал» из Владивостока.



За два сезона во Владивостоке Максим Третьяк, который является внуком прославленного вратаря сборной СССР, а ныне президента ФХР Владислава Третьяка, сыграл пять матчей в Континентальной хоккейной лиге, пропустив в них девять шайб и в среднем отражая 91,3% бросков по своим воротам.



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Голкипер Максим Третьяк, покинувший «Адмирал», вернётся в ЦСКА