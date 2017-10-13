Айкел: я сыт по горло поражениями «Баффало»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел поделился мнением о старте команды в сезоне. «Клинки» проиграли все четыре своих матча. 13 октября «Баффало» на выезде уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2:3.

«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне, дома одолев «Баффало»

«Нужно, чтобы вся команда устала проигрывать. Я сыт по горло поражениями. Многие ребята в команде тоже устали от поражений. Есть разница между старательной игрой и старательной и умной игрой. Нам нужно найти свою игру, мне в том числе», — цитирует Айкела журналист Майк Харрингтон.