Барабанов: со стороны все больше волновались о победной серии СКА, мы уже забыли

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Салаватом Юлаевым».

«Главное — хорошо настроиться на «Салават», удачно начать первый период, забить пару голов и действовать первым номером весь матч. Как-то забыли уже про победную серию, всё нормально. Все просто постоянно напоминали о победной серии, со стороны все больше волновались по этому поводу, чем мы. Комментарий Ковальчука в «Инстаграме»? У него и спрашивайте. Естественно, «Салават» выйдет с настроем взять реванш, мы должны быть к этому готовы», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Салават Юлаев» состоится 13 октября в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 мск.