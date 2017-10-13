Гертл: у «Сан-Хосе» было очень много моментов благодаря прессингу

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл поделился эмоциями от победы над «Баффало Сэйбрз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда из Калифорнии одержала свою первую победу в текущем сезоне.

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«Мы играли здорово, все четыре звена. Джонс был хорош. У нас было очень много моментов благодаря прессингу. Так нам нужно действовать в каждом матче. Я действительно счастлив, что мы завоевали два очка, это важно для нас», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.