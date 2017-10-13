Дубль Кемппайнена не спас «Салават Юлаев» от поражения в матче со СКА

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:2. Защитник «армейцев» Патрик Херсли отдал три передачи.

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Счёт в матче в первом периоде открыл Йоонас Кемппайнен, однако вскоре Ярно Коскиранта восстановил равенство. Во второй двадцатиминутке Павел Дацюк вывел «армейцев» вперёд. В третьем игровом отрезке Кемппайнен оформил дубль и сравнял счёт, однако затем Сергей Плотников реализовал большинство. Окончательный результат установил Сергей Калинин.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.