Женская сборная России обыграла команду женской НХЛ «Метрополитен Риветерз»

Женская сборная России одержала победу в первом из серии выставочных матчей с клубами женской НХЛ. В Нью-Джерси была обыграна команда «Метрополитен Риветерз» со счётом 3:2.



Россия – «Метрополитен Риветерз» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 – Сосина (Скиба), 09:41.

1:1 – Грушоу (Кетчум, Д’Энч), 36:29.

2:1 – Сосина, 39:35.

3:1 – Сосина (Штарёва), 47:42.

3:2 – Руссо (Браун, Бурк), 49:48.

Женская сборная сыграет с NWHL ещё пять матчей. Следующая встреча состоится в ночь с 15 на 16 октября мск с «Коннектикут Уэйл».