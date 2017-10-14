Перрон: Флёри работает так, словно ему 21 год, у него энергия «первого номера»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Давид Перрон поделился мнением о своём партнёре по команде, вратаре Марке-Андре Флёри.



«Флёри любит, когда у него много работы. Ему нравится, когда в игре есть эмоции. И я думаю, что для всех нас, а для него особенно, эмоций после первой победы (2:1) было много. Он счастлив вновь получить статус первого номера. Мы знаем, что он полностью отдаётся делу. Он усердно трудится на тренировках. Он уже давно в лиге, но всё ещё работает, словно ему 21 год.



Флёри нравится вести себя непринуждённо. Если ребята нервничают, он сделает всё, чтобы их успокоить. В то же время от него исходит энергия, как от истинного первого номера. У него богатый опыт, он давно в лиге. Но если на тренировке ты бросишь слишком высоко и попадёшь ему в маску, он даже бровью не поведёт. Не будет кричать на тебя или предъявлять претензии. Меня всегда впечатляло то, каким партнёром он является», — цитирует Перрона официальный сайт лиги.

События дня НХЛ: Панарин взялся за дело. Есть первый гол за «Коламбус»! Не ушёл со льда без гола и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.