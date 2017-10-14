Форвард «Колорадо» Маккиннон избежал серьёзной травмы глаза

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон избежал серьёзной травмы глаза в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».



«Всё закончилось нормально, Натан должен сыграть в следующей встрече», – заявил после матча главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.



В первом периоде нападающий соперника Дерек Грант попал высоко поднятой клюшкой Маккиннону в глаз, после чего форвард «лавин» был вынужден покинуть площадку и не смог продолжить матч. У него на лице была кровь. Нарушение осталось незамеченным судьями, «Колорадо» одержало итоговую победу со счётом 3:1.

Маккиннон получил травму глаза в матче с «Анахаймом»