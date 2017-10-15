«Айлендерс» одолели «Сан-Хосе», это вторая победа в сезоне

«Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Акулы» потерпели своё третье поражение в четырёх матчах сезона. «Айлендерс» одержали свою вторую победу в пяти матчах текущего сезона.

На пятой минуте матча Кевин Лабанк вывел «Сан-Хосе» вперёд, на 18-й минуте матча Андерс Ли сравнял счёт. На 27-й минуте матча Брок Нельсон впервые вывел гостей вперёд, и этот гол оказался победным. Под занавес матча команда из Нью-Йорка забила третий гол. Как итог — победа «Айлендерс» со счётом 3:1.